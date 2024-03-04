仁寶受惠 AI PC 爆逾17萬張大量攻漲停 高盛點名「這些類股」可關注

人工智慧個人電腦（AI PC）三雄，仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）今（4）日紛紛走揚，其中仁寶跳空上漲，盤中更一度以40.35元攻上漲停價，成交量超過17萬張，目前已站上所有均線並形成多頭排列，KD指標黃金交叉、MACD 柱狀體翻紅，有利後續多頭走勢。

仁寶盤中拉回，仍漲逾7%；宏碁漲逾2%、爆量4.6萬；華碩則漲逾0.6%，成交量破千張。其中，日前仁寶法說會指出，展望2024年，毛利率將年增，動能來自 Non-PC 營收比重提升，其中伺服器、車用營收將年增雙位數。此外，未來三年內 Non-PC 營收比重目標達40%（2023年為31%）。

整體而言，外資高盛預期，ODM 廠商收益將較早回歸年增長，主要持續受人工智慧伺服器增長和一般伺服器穩定推動，由於二至四月的個人電腦銷售處於淡季，而2024年第1季的收入將主要分配於三月，因此供應鏈將在農曆年後恢復運作。相關個股可持續關注：緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、和碩（4938）、華碩、英業達（2356）、廣達（2382）和仁寶。