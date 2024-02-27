MWC 登場 市場看好中磊等後市

MWC 2024開展，本次展覽以Future First為主題，法人機構表示，台系網通廠著重於展示5G FWA CPE、WiFi-7與5G Open RAN專網系統解決方案，在相關供應鏈中，持續看好中磊（5388）等營運後市。

分析師表示，中磊展出5G、雲端智能分析平台、數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品及多元應用，期許成為電信營運商最佳技術夥伴，5G技術高速傳輸、低延時、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式。

中磊並展出完整5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波、Sub-6GHz小型基地台以及5G FWA CPE，可優化5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。

明泰方面，積極投入5G專網設備研發，並逐步導入市場進行商轉驗證與服務，此次MWC 2024展出「5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案」，提供符合O-RAN介面標準的5G基站之無線電單元，讓電信運營商或系統整合商於不同場域布建時，能因應需求調整，目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

明泰5G基站無線電單元除了積極支援O-RAN規格外，也因應未來5G／6G技術需求趨勢，導入5G巨量天線技術，增加網路覆蓋率及場域使用彈性，幫助網路通訊高流量城市，提升通訊系統傳輸容量和效率，更積極拓展與全球電信商的合作商機。

友訊科技則提出引領未來網通趨勢的五大解方案，包含由核心到邊緣交換器組成的3層式網路架構，能完整涵蓋應對未來的關鍵網路架構；頭端到用戶端一體搭配的光纖網路解決方案，以優良連網能力與品質全程續航；高速、高品質的企業存取點，提供更穩定、高效、安全的無線網通環境；5G專網一站式垂直整合解決方案，可打造高效通訊新世代；最後是憑藉無所不在的終端閘道器，實現萬物連網的理想，網通設備結合雲端管理服務，搭配網路架構整體解決方案。