快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

MWC 登場 市場看好中磊等後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中磊董事長王煒。記者黃晶琳／攝影
中磊董事長王煒。記者黃晶琳／攝影

MWC 2024開展，本次展覽以Future First為主題，法人機構表示，台系網通廠著重於展示5G FWA CPE、WiFi-7與5G Open RAN專網系統解決方案，在相關供應鏈中，持續看好中磊（5388）等營運後市。

分析師表示，中磊展出5G、雲端智能分析平台、數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品及多元應用，期許成為電信營運商最佳技術夥伴，5G技術高速傳輸、低延時、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式。

中磊並展出完整5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波、Sub-6GHz小型基地台以及5G FWA CPE，可優化5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。

明泰方面，積極投入5G專網設備研發，並逐步導入市場進行商轉驗證與服務，此次MWC 2024展出「5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案」，提供符合O-RAN介面標準的5G基站之無線電單元，讓電信運營商或系統整合商於不同場域布建時，能因應需求調整，目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

明泰5G基站無線電單元除了積極支援O-RAN規格外，也因應未來5G／6G技術需求趨勢，導入5G巨量天線技術，增加網路覆蓋率及場域使用彈性，幫助網路通訊高流量城市，提升通訊系統傳輸容量和效率，更積極拓展與全球電信商的合作商機。

友訊科技則提出引領未來網通趨勢的五大解方案，包含由核心到邊緣交換器組成的3層式網路架構，能完整涵蓋應對未來的關鍵網路架構；頭端到用戶端一體搭配的光纖網路解決方案，以優良連網能力與品質全程續航；高速、高品質的企業存取點，提供更穩定、高效、安全的無線網通環境；5G專網一站式垂直整合解決方案，可打造高效通訊新世代；最後是憑藉無所不在的終端閘道器，實現萬物連網的理想，網通設備結合雲端管理服務，搭配網路架構整體解決方案。

5G MWC 中磊 網通設備

延伸閱讀

MWC開展…聯發科、高通拚場 搶AI商機

智易 今年獲利拚新高

矽光子供應鏈 吸睛

虎航 搶越南旅遊商機

相關新聞

致伸暫緩墨西哥廠投資 3招轉骨術助配息4元史上新高

科技業一窩蜂墨西哥投資熱，致伸（4915）則在2023年中喊卡，決暫緩擴張，公司主管表示，理解客戶期望致伸具備墨西哥生產...

MWC 登場 市場看好中磊等後市

MWC 2024開展，本次展覽以Future First為主題，法人機構表示，台系網通廠著重於展示5G FWA CPE、...

矽統減資+配息每股發3.8元 大股東聯電估可拿近50億元

聯電旗下IC設計廠矽統昨（26）日董事會通過現金減資案、去年財報與盈餘分配案。矽統昨日舉行重大訊息說明會，財務長黃柏文表...

IC設計廠矽統 去年每股純益0.76元

IC設計廠矽統昨（26）日董事會通過去年財報，每股純益為0.76元，擬配發每股現金股利0.3元，盈餘配發率為約近四成。

大立光 半年配息41元

大立光昨（26）日董事會決議去年下半年盈餘擬配發現金股利41元，合計上半年已配發26.5元股息，2023年合計發放67....

祥碩 去年賺逾三股本

高速介面控制晶片業者祥碩昨（26）日公布去年財報，每股稅後純益（EPS）為32.19元，雖然賺進超過三個股本，但獲利表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。