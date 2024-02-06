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聯電營收／1月190億元 月增11.98%、年減2.94%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）今（6）日公布內部自行結算2024年1月合併營收為190.1億元，較去年同期減少2.94%，較去年12月成長11.98%。

聯電去年年第4季合併營收549.6億元 ，毛利率32.4%，營業利益率22.6%，歸屬母公司淨利132億元 ，每股純益1.06元；22/28奈米晶圓營收占比36%，達到歷史新高，晶圓製造產能利用率66%；去年全年每股純益4.93元。

聯電共同總經理王石表示，「今年第1季，儘管客戶對庫存仍採取較為謹慎的態度，預期整體晶圓需求將逐漸回溫。展望未來，聯電將持續透過多元化的製造基地及差異化的12吋特殊製程，與業界領先企業合作開發下一世代產品， 12奈米FinFET製程的合作，是聯電追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要的一環，這項合作不僅能協助客戶順利升級到新的關鍵技術節點，同時也將受惠於擴展北美地區產能帶來的供應鏈韌性」。

晶圓 聯電

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