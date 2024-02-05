永捷受惠「摺疊機、奧運」雙優勢攻漲停 法人喊：抱股過年

化工股永捷（4714）今（5）日盤中強勢漲停，主要受惠可折疊性材料打入陸系手機市場、巴黎奧運運動材料訂單增長，故有法人分析師看好符合低估值、低基期且產業前景光明等優勢，適合抱股過年，長線可期。

永捷今日盤中以15.7元攻上漲停板，成交量截至上午10時30分已超過2.2萬張，形成價漲量增，目前股價一舉站上所有均線，未來有望扭轉為多頭排列，KD指標向上翻揚，有利多頭後續表現。

永捷以專業開發與製造PU合成樹脂為核心逐步發展，公司產品主要項目包括：運動材料、運動鞋用合成皮，包含面料及接著劑、仿真皮用樹脂包含FOIL面料及接著劑、可撓性顯示器表面耐磨層材料（Flexible OLED Hard Coat Film）等。

展望未來，永捷指出，在既有PU合成樹脂的基礎下，將繼續以研發專長積極開發適性、適用之各類樹脂產品、亦將擴增產品線朝電子、建材、油墨、布料及環保無毒性PU等領域以達成客戶需求，而因應未來市場將朝整合流行資訊及環保系列產品趨勢發展。

根據法人分析師指出，永捷的可摺疊、可撓性顯示器表面耐磨層材料已成功進入陸系摺疊手機製造商的供應鏈，自去年第3季度開始供貨，今年預計出貨量將有望增加。此外，公司旗下的合成PU樹脂廣泛應用於運動鞋材和服裝領域，由於受惠於巴黎奧運的訂單增長，業績表現良好。目前，股價在技術面上顯示出自底部反轉的跡象，符合低估值、低基期且產業前景光明的特點，因此適合抱股過年。