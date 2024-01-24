達發攜手聯發科進軍車用平台 盤中股價漲至1月來新高

IC 設計廠達發（6526）在宣布推出車規等級的衛星地位晶片後，今（24）日股價應聲大漲超過4％，寫下1月以來新高價位。法人指出，達發今年除了車用晶片進入送樣階段以外，且將聯手聯發科（2454）進軍車用平台市場，還可望藉由消費性網通晶片大啖市場商機，營運望全面回溫。

達發今日盤中股價一度上漲5％，不過午盤受到賣壓影響，目前漲幅暫時落在4.79％至569元，不過股價仍舊創下今年1月以來新高價位。

達發宣布，推出於通過車規 AEC-Q100第二等級可靠度標準測試的衛星定位系列晶片 AG3335MA，並與聯發科技 Dimensity Auto 平台完成系統整合以及技術測試，以高度整合的解決方案服務全球車廠。

車用電子零組件的可靠度及安全性要求遠高於消費性電子產品，AEC-Q100 是針對車用晶片的認證標準；於標準宣告程序中，達發科技 AG3335MA 系列晶片是經由第三方具 ISO 17025 品質管理系統的車用規格標準實驗室完成之 AEC-Q100 認證；依車輛使用場境之極限耐溫範圍共分為五等級認證，本認證是通過第二等級（Grade 2）攝氏零下 40 度至 105 度溫度等級的可靠度測試。

達發表示，AG3335MA 是一款超低功耗、高耐力、雙頻、支援全球五大星系及 NavIC 的衛星定位晶片，搭載專業級 GNSS 接收量測引擎，具備 -167 dBm 的超低衛星追蹤靈敏度、25 秒内極短的冷開機定位時間，以及國際領先的頻點信號支持能力，能夠同時對天上所有可見衛星的全部頻點信號進行接收處理。AG3335MA 得以充分應對車輛駕駛所面臨之惡劣氣候、複雜路況等挑戰，全天候精準定位。

達發科技資深副總經理楊裕全表示，達發科計車用衛星定位系列晶片 AG3335MA 除了通過 AEC-Q100 之外，也獲得數家客戶導入設計（design-in）；目前正積極進行 ISO 26262 汽車功能安全流程及產品的認證，展現達發科技對車用衛星定位晶片於車輛功能安全性和可靠性的承諾，以及進入車用市場的決心。