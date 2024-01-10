伊雲谷營收／去年第4季攀近十季高點 全年98億元年增13%

數位轉型服務商伊雲谷（6689）今（10）日公告去年12月合併營收9.23億元，持平上月，年增11.49%；去年第4季合併營收27.7億元，年增22.17%，攀近十季高點；去年度合併營收98.19億元，年增13.94%。

伊雲谷以雲端原生起家，2014 年起即獲全球最大雲端運算服務供應商 AWS，傳承原廠專業技術，目前8-9成業績來自AWS平台，並陸續攜手 ERP 系統品牌廠 SAP、全球企業軟體供應商甲骨文、全球客戶關係管理品牌 Salesforce 等研發，且擁有多項專利 Atlas 雲管理平台提供多雲服務解決方案。

伊雲谷針對企業不同應用面與服務業態，提供包含 ERP 企業核心系統雲端化、CRM 雲端服務系統，AI 人工智慧與資料數據分析等解決方案，及 OT 營運科技與資安、永續減碳等一站式多元解決方案。

伊雲谷近年來也將一站式多元解決方案模式，由大中華地區複製到東南亞地區，並持續擴大東南亞市場發展；並持續推動海外擴產計畫，去年7月已前進澳洲設生產據點。