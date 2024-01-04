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鮮活果汁營收／12月2.74億元、年減19.5％ 創五年同期新低

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
鮮活果汁董事長黃國晃。聯合報系資料照
鮮活果汁董事長黃國晃。聯合報系資料照

食品股后鮮活果汁-KY（1256）今（4）日公告2023年12月營收為2.74億元，年減19.58％，創五年來歷史同期新低，鮮活果汁表示，中國大陸12月中旬以來，多地出現各類冬季災害性天氣，導致終端銷售動能減緩，加上2022年12月因逢2023年春節提前拉貨致比較基期相對高所致。

大陸2023年整體景氣復甦不如預期，不過鮮活果汁表示，公司致力於研發健康茶飲的原料、加強對產品的質化發展，並積極擴大與同業的競爭門檻，繳出2023年全年營收46.3億元，較2022年全年41.05億元，成長12.78％，僅次於2021全年46.55億元，主要受益於公司產品多元發展，帶動規模經濟效益，得全年合併營收回升至疫前水準，並創下歷史同期年度次高表現。

鮮活果汁表示，隨著大陸消費市場於疫後明朗，且積極復甦國內民生產業，內需的經濟活動跟著逐步回歸常態，消費者信心提升，加上連鎖新茶飲品牌持續擴張市場版圖，帶動整體新茶飲業績增長。鮮活果汁擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能13萬噸優勢，站穩大陸新茶飲供應商領先群位置。

展望2024年，鮮活果汁透過觀察市場變化並迅速反應，深化與大型品牌客戶的合作關係，且多元化發展新鮮水果原料的通路布局，以期發揮規模經濟效益，營運穩健發展。

2024 營收

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