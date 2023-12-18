力成11月每股賺0.29元 明年業績拚回溫

封測大廠力成（6239）公告11月自結財報，單月稅後淨利2.17億元，每股淨利0.29元。法人指出，力成下半年開始受惠於記憶體及邏輯IC等封測接單量看增，將有望讓今年第4季繳出淡季不淡的成績單，且明年消費性市況回溫後，力成業績將可望再度看增。

力成今（18）日股價表現相對弱勢，終場下跌2.62％至148.5元，但仍舊站在波段高點，三大法人今日一共買超2,096張，連續買超10個交易日。

力成今日應主管機關要求，公告11月自結財報，單月合併營收達64.68億元、年成長7.6％，稅前淨利4.03億元、年增6.6％，稅後淨利2.17億元，每股淨利0.29元。

法人指出，力成今年下半年以來開始受惠於記憶體大廠委外封測訂單看增，加上應用在消費性市場的邏輯IC封測需求成長，將可望帶動力成第4季繳出淡季不淡的成績單，雖然今年業績表現將低於去年，但隨著訂單動能逐步回穩，市場普遍看旺力成明年記憶體及邏輯IC等接單，預期明年業績將有望重回成長動能。