群聯營收／11月54.07億元、月成長近5% 為歷史同期次高

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（8）日公布2023年11月份營運結果，單月營收為54.07億元，月成長近5%，為歷史同期次高。累計前11月營收幣430.4億元，年減23%。

群聯表示，11月份SSD控制晶片總出貨量持續出現逐漸回溫狀況，包含整體SSD控制晶片總出貨量年成長達30%，其中，PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長更是將近40%，創歷史同期新高紀錄。

群聯指出，整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率也超過80%，為歷史同期新高，顯示整體市場需求有逐漸緩步回升之現象，再加上NAND市場價格回穩漲價的趨勢確認，有效刺激系統客戶持續依市場需求狀況穩健回補庫存。

群聯進一步說，由於公司持續積極透過IC設計能力的基礎，協助全球客戶打造更高附加價值的NAND儲存方案，且長期專攻各種應用的Design-in合作案，這類客製化的設計服務案也開始陸續發酵貢獻營收。

再者，群聯企業級SSD儲存方案，也因為能協助伺服器客戶與AI運算客戶進行各種效能與特殊功能的客製化設計服務與系統優化，開始接到大量的需求詢問與合作，預計都將正面挹注群聯未來的營收與獲利。

最後，有鑑於群聯強化NAND儲存應用領域市場以及營運規模，並積極投入更先進的NAND控制晶片技術研發，再加上全球客戶也要求群聯提供更多的客製化服務與新合作案，公司將依據市場與客戶需求逐步擴大研發規模與支出，以及招募更多合適的研發人才，持續打造更穩健的技術基礎與成長動能。