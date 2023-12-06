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十銓營收／11月20.54億元 年月雙增、單月及累計營收雙創歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）今（6）日公布11月營收20.54億元，月增28.26%、年增250%，累計前11月營收達145.27億元、年增140.31%，單月及累計營收雙雙創下歷史新高。公司表示，主要受惠於B2B專案與品牌訂單持續挹注，加上第4季為傳統銷售旺季，配合雙十一及歐美聖誕黑五等購物檔期，出貨量持續增加，公司營運及獲利動能再度向上攀升，為今年迎來豐收的尾聲。

十銓指出，隨著原廠持續減產及去庫存化效應發酵，DRAM及NAND FLASH價格已逐步回升，展望明年AI PC、手機、伺服器、工業電腦等多元應用，有望帶動DRAM及SSD整體需求，未來公司仍會以良好的採購策略與即時彈性調節庫存水位，以迎接之後趨於正向發展的市場景氣。

十銓強調，於2024年，公司營運動能將會聚焦於擴大品牌占有率、以領先的產品技術推出各種高規格產品，持續發展B2B及OEM市場。

在面臨全球通貨膨脹，戰爭等經濟及政治雙重外在因素，十銓品牌出貨量於今年仍維持穩定增長，除持續擴大品牌經營的全球布局，也積極拓展工控及B2B 業務的發展，旗下新開發高品質的全新工業級Ultra寬溫產品組合及兼具專利散熱技術與美形外觀的T-FORCE Z540 AirFlowⅡ PCIe SSD產品，榮獲第32屆台灣精品獎，讓十銓科技卓越及創新的產品以台灣精品之姿，躍登世界舞台。

2024 十銓 營收

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