神盾、安國、迅杰、驊訊攻漲停 IC 概念股再度點火

台股今（6）日開高走高，其中IC概念股跌深反彈，多檔個股紛紛亮燈漲停，強勢個股包括神盾（6462）、安國（8054）、迅杰（6243）、驊訊（6237）、安格（6684）、M31（6643）、揚智（3041）等，法人仍看好IC設計業者毛利率明年將開始回升。

在IC設計產業面，法人看好，2024上半年IC設計有望開始回補庫存，在晶圓表面上所有晶片工序及磊晶過程完全完成（wafer out）將開始滾入便宜晶圓，趨勢上受惠銷售折讓，多元化投片策略，預期明年起國內IC設計業者毛利率將開始回升。

值得注意的是，盤中神盾以116.0元、安國97.3元、迅杰78.8元、驊訊63.4元紛紛攻上漲停板，表現相當強勢。

法人看好神盾技術面底部成形，又爆出關鍵巨量，後市可期；安國日前召開記者會表示，花費新台幣7億元入股星河半導體，盼能布局高速傳輸市場，從控制IC、目標轉型為客製化IC（ASIC）和IP授權公司。

迅杰營收結構以行動運算產品為主，旗下 E-Marker 晶片目前不僅獲得 USB-IF 認證，且快充晶片亦獲得認證，成功打入小米、聯想、戴爾等全球大廠客戶，業績喊衝。

另外，驊訊這幾年更於 USB 音效晶片上順利佔有PC VoIP 與周邊產品市場，而隨著PC數位家庭的概念發展，在既有PC與音效技術的基礎上，根據全球電子產業的產品發展趨勢以及市場需求，持續開發更多產品。