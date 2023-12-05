致伸營收／11月49.8億元 月減0.1%

致伸（4915）今（5）日公布11月營收49.8億元，月減0.1%、年減24.7%。累計今年前11月合併營收564.3億，年減23%。

致伸表示，全球景氣受通膨及高利率的影響，抑制終端消費相關產品需求，此外，聲學產品需求也較為疲弱，不過，致伸近年持續朝利基型及高附加價值產品發展，積極投入智能化AI安全監控領域，其中，AIoT結合邊緣運算技術引領的數位轉型浪潮，致伸提供多樣且創新的解決方案，從行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全到邊境管理等。

此外，公司也積極在汽車電子（ADAS/ AVAS）、AIoT(B2B)視覺方案和AR/VR/MR等領域深耕。致伸掌握智慧物聯發展趨勢，持續提升營運效能，強化企業營運體質，產品組合將持續改善，並提升獲利能力，在整體大環境挑戰下期能維持穩健表現。