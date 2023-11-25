低軌衛星商機夯 法人最看好這檔PCB股

星鏈（Starlink）商轉帶動衛星、大型地面接收站及終端接收器需求，法人預期，未來OneWeb、Kuiper等更多衛星計畫陸續展開布建，將提供印刷電路板（PCB）廠新一波成長動能，看好華通（2313）為最大受惠者，金居、台光電、台燿、燿華等供應鏈亦有所挹注。

投顧法人指出，SpaceX於 10月公布即將推出的「Direct to Cell」服務，計畫透過衛星為現有 LTE 手機提供連接，預計2024 年僅限簡訊服務，在2025 年開始提供語音及數據功能，同時支援物聯網設備。

根據Markets & Markets 分析，2022年全球低軌衛星市場規模109億美元，北美占78%，歐洲占17.5%，預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元，2022至2026 年複合成長率為16%。

SpaceX主導的Starlink計畫，目前累計發射5,421顆衛星，大幅領先OneWeb的634顆，為進度最快業者，預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星，目前全球訂閱用戶已達200萬，於63個國家商用，並於官網預告2025年將推出手機連網服務，無需更改硬體、韌體或特殊應用app，即可隨時取文字、語音及資料。

法人表示，受惠Starlink等美系衛星相關零件限制於中國大陸以外地區生產，IEK估計2023年台灣PCB衛星通訊產值年增43.7%達68.4億元，佔整體PCB產值約0.89%，主要產品為HDI與多層板，看好衛星板市占率達90%的華通，預期2023至2025年相關營收年增16%、32%、23%，占比9.2%、10.6%、11.5% 。