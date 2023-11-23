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晶相光早盤117元攻漲停 法人看好：CMOS 影像感測器發展

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
晶相光董事長何新平。報系資料照
晶相光董事長何新平。報系資料照

CMOS影像感測器業者晶相光（3530）今（23）日早盤以117元攻上漲停板，表現亮眼。法人看好，晶相光未來CMOS影像感測器產業發展。

晶相光10月營收1.12億、年增11.71%。法人正向看待晶相光未來的CMOS影像感測器產業，指出新應用不斷產生，如車載、AR/VR等，像是車內加入許多攝影機，用於偵測疲勞駕駛；由於攝影機硬體成本低，在一些農業、畜牧業為遠端監控現場狀況，導入比重也在提升當中。

此外，法人表示，晶相光為了讓AI可以精準判斷影像，高階的背面照射式CMOS（BSI）製程產品像素逐步提升，預期有未來的市場機會，全域快門產品也將持續拓展。

晶相光在產品方面，主要應用於四大領域：安防監控、車用影像、視訊攝影機、生物晶片。安防監控分兩大部分：傳統安防和消費型IoT，後者成長較快。車用電子包括行車紀錄器、監控和車用環景系統等。

感測器 車用電子

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