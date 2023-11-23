臺灣證券交易所攜手群益金鼎證券20日起連二日合作舉辦「電動車產業鏈」主題式業績發表會，邀請智伸科（4551）、車王電、鴻華先進及東元等四家公司參加。與會公司均釋出對未來電動車發展正向訊息，有助後續相關業務營運。

智伸科總經理林慈青指出，公司分汽車、醫療、運動及電子四大事業部門，今年前三季營收占比為62%、14%、10%及10%，以汽車部門營收比重最高。車王電董事長蔡裕慶於會中說，今年前三季電動車相關營收占比已達52%，未來產品發展主軸為電動載具、數據智控及綠能系統。

鴻華先進總經理李秉彥表示，公司的事業發展為商用車、乘用車及技術服務三大面向，技術發展策略為電動車專用平台、集中化電子電氣架構及軟體定義汽車三大策略，CDMS模式鎖定三客群，包括新創業者、共享租賃業者、傳統OEM車廠，其中新創業者與共享租賃業者為目前主要合作對象。

東元發言人簡世雄說，節能及電動車產品前三季在機電系統事業群營收成長27.9%，占機電系統事業群營收14%；綠能相關工程及產品前三季在智慧能源事業群營收成長31.6%，占智慧能源事業群營收35.4%。