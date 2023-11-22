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均豪前三季半導體設備出貨比重達59％ 首度突破五成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
均豪21於統一證舉行法說會，出席人員左起：均豪董事長室特助張欽華、董事長暨總經理陳政興昨及副總經理李洪明。記者李珣瑛／攝影
均豪21於統一證舉行法說會，出席人員左起：均豪董事長室特助張欽華、董事長暨總經理陳政興昨及副總經理李洪明。記者李珣瑛／攝影

均豪（5443）董事長暨總經理陳政興昨（21）日在法說會中表示，近八年來積極轉型跨足半導體設備市場，已展現初步成果。今年前三季累計出貨半導體相關設備比重已占59%，首度突破五成。他指出，今年下半年來自客戶端的訂單動能優於上半年，將推升明年營運重返成長軌道。

均豪昨天舉行法人說明會，釋出對2024年產業景氣展望升溫的訊息，推升今（22）日股價早為逆勢走揚，盤中一度帶量站上32.15元的高點，漲幅逾5%。

受全球大環境不佳影響，投資熱度疲弱，均豪今年營運面臨下滑壓力；累計前3季營收20.62億元，年減41.4%。毛利率23.8%，年減8.15個百分點。稅後純益0.98億元，年減73.9%，每股純益0.6元。10月合併營收1.49億元，月減37.5%，年減63.1%， 來到近108個月的新低；累計前十個月合併營收22.11億元，年減43.6%。

陳政興指出，今年業績基期較低，隨著半導體產業景氣可望回升，均豪明年營運展望相對樂觀，半導體產品比重將逾5成；未來股利政策朝維持每股配息1.5元以上努力。

2024 半導體 均豪

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