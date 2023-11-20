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敦泰猛衝！11月中以來股價漲逾三成 公布10月EPS

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
IC設計廠敦泰。圖／取自敦泰電子官網
IC設計廠敦泰。圖／取自敦泰電子官網

IC設計廠敦泰（3545）於今（20）日應主管機關要求，公布10月每股純益為0.1元。該公司今日股價上漲4.5元，收在118.5元，外資對其連八買，11月中以來的短期漲幅已超過三成。敦泰預期，第4季營收表現將優於第3季。同時，敦泰董事長胡正大表示，對於明年展望審慎樂觀。

敦泰累計前10月合併營收為111.63億元，年增4％，該公司第3季營業利益比第2季下滑，但在業外挹注下，獲利季增逾二成，每股純益為0.61元，前三季每股純益為1.37元。

敦泰指出，由於手機市場回溫，加上AMOLED面板由中國大陸出貨比重增加，預期可帶動該公司第4季觸控與驅動整合IC（IDC）與AMOLED觸控IC的拉貨動能，本季營收表現估計將優於第3季。

毛利率方面，敦泰第3季與前三季的毛利率都不到二成，不過該公司強調，雖然IDC價格下跌壓力仍在，但已逐步趨緩，且陸續有較高規格或較低成本的產品推出，另外也受惠於觸控產品出貨持續增長，都對於毛利率表現將有助益。

敦泰 毛利率

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