來頡有望大啖WiFi 7商機 今日股價強勢漲停

電源管理IC廠來頡（6799）在WiFi 7商機帶動下，將可望強化與博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、聯發科（2454）及瑞昱（2379）等WiFi 7主晶片合作關係，使未來營運動能再度衝高。來頡今（17）日股價強勢攻上漲停，股價寫下超過一個月以來新高。

WiFi 7市場將可望在明年開始逐步拉高滲透率，其中博通已經開始逐步拉高出貨動能，其他如高通、聯發科及瑞昱等WiFi主晶片廠新品將可望在近期開始逐季拉高出貨量，使WiFi 7市場儼然成為明年網通市場的焦點。

其中，WiFi 7由於通道數增加，因此讓搭配使用的電源管理IC同步出現明顯需求，讓專攻WiFi電源管理IC市場的來頡同步出現新商機，法人看好，來頡明年營運將有機會隨著WiFi 7商機呈現逐季成長，使營運表現繳出優於今年的成績單。

來頡公告10月合併營收達9,290萬元、月減2.7％，相較去年同期減少3.0％。累計今年前十月合併營收為8.51億元、年減16.5％，寫下歷史同期次高。

來頡今日股價表現相當強勢，接近午盤時，股價瞬間拉高，午盤隨即攻上漲停並鎖死到收盤，股價寫下10月初以來單日新高，不過三大法人小幅賣超35張，連續兩個交易日賣超。