富世達上市7天漲不停 盤中衝破400元、抽中1張賺1張

軸承廠富世達（6805）11月9日以每股200元上市，掛牌以來每天漲不停，今（17）日開平震盪後再衝高，一度拉升至410元，衝破400元關卡，直逼2021年4月13日盤中的414.5元天價，中籤的投資人短短7天，抽中1張賺1張。

富世達2001年創立，散熱大廠奇鋐（3017）在2014年入股，目前持股比19.25%，富世達主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用在折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR／VR眼鏡及耳機盒等3C產品。

富世達資本額6.86億元，去年每股純益9.33元，累計今年前3季每股純益7.48元；富世達10月營收5.9億元，月增4.1%，年增43.9%，創下新高，累計今年前10月營收44.56億元，年增5.76%。

富世達在11月9日以每股200元掛牌上市，一路展開蜜月行情，上市首日就登上軸承股王，收在330元，股價在上市後持續走高，今日以396元平盤開出，一度下滑至391.5元，之後再往上拉升翻紅，一度衝達410元，上漲14元，漲幅3.53%。

富世達掛牌上市7個交易日股價翻倍上漲，漲幅105%，中籤的投資人若沒有賣出，等於是抽中1張賺1張。