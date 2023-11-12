華碩、佳世達、元太 明起上秀

經濟日報／ 記者李珣瑛吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華碩、佳世達等科技大廠即將於13日召開法說會，元太緊接著將於15日舉行。市場關注，華碩PC本業復甦狀況，以及AI PC、AI伺服器等新領域、新產品發展進度。

華碩高層日前出席英特爾創新日活動，包含董事長施崇棠、共同執行長許先越、胡書賓皆現身論壇，施崇棠親自對媒體展演在未連網下，AI PC的生成式AI應用，以中英文提問，要求AI在所規定的字數內提供參考解答。

華碩先前已點名AI PC將是未來主要增長動能之一，且華碩有信心成為領導廠商。

華碩預估，PC業務在今年下半年復甦，但仍看淡今年全年PC出貨表現，對明年PC需求則相對樂觀。預期隨著公司組織調整，及對新事業積極投資及布局，2024年營運將大步增長。

佳世達即將於13日舉行法說會，市場關注，佳世達明年營運展望，以及集團旗下工業電腦事業及網通事業何時能走出營運低谷，重返成長軌道。

佳世達10月營收171億元，月減5%、年減9.7%；累計前十月合併營收為1,700億元，比去年同期減少16.1%。旗下各項事業表現已有所回升，包括在顯示器方面的需求緩步回溫，高附加價值的醫療事業營運表現也回復健康，並都較去年同期成長。

法人表示，佳世達醫療業務、智慧方案產品展望仍佳，明年業績將重返成長軌道，若市況復甦力道優於預期，在網通、IT產品增長下，明年營收成長幅度有望擴大。

元太將於15日舉行線上法說會，說明今年第3季營運成果並展望未來營運走勢。元太董事會日前通過觀音廠資本支出7.9億元，各界關心新產能何時投產、挹注業績。

元太今年第3季合併營收雖然來到近六季新低點，但單季稅後純益24億元，季微減0.9%，較去年同期的史上新高年減43.4%，仍站穩史上第三高的佳績。

受驅動IC短缺影響，元太今年10月合併營收18.17億元，月減26.5%，年減29.9%，來到近20個月的新低。但隨著驅動IC短缺問題可望逐步疏解，元太樂觀預期，2024年營運表現將會優於今年。

業績 復健 觀音

延伸閱讀

大摩獨排眾議率先看多智慧手機明年復甦 2檔台股最受惠

華碩加強商用電腦布局 鎖定全球20多國

微星10月營收月增5% 華碩、宏碁下滑

公司解散前大量簽優惠續約 狠詐亞太電信163支華碩手機

相關新聞

鴻海、和碩法說 i15拉貨聚焦

蘋果兩大代工廠鴻海與和碩將在11月14日舉行法說會，外界關注焦點，聚焦在iPhone 15新機拉貨動能，是否能持續至明年...

華碩、佳世達、元太 明起上秀

華碩、佳世達等科技大廠即將於13日召開法說會，元太緊接著將於15日舉行。市場關注，華碩PC本業復甦狀況，以及AI PC、...

聯發科10月績優 攀七個月高點 手機市場庫存逐步好轉 帶動Q4表現向上

晶片大廠聯發科昨（10）日公布10月營收428.1億元，月增18.6%，站上近七個月高點，為本季業績升溫開啟好兆頭。

台積營收創高 受惠蘋果、輝達等訂單挹注 跳增逾三成

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布10月營收2,432.03億元，月增34.8%，為單月新高，也是睽違八個月後，營收重返...

先進製程出貨增 台積10月營收創新高

市場憂心景氣低迷，台積電昨仍公布讓人驚豔的營收：十月合併營收約二四三二點○三億元，月增百分之卅四點八，年增百分之十五點七...

和碩營收 連二月站穩千億大關

和碩昨（10）日公布10月營收1,422.04億元，月增7.06%，年增7.90%，連續兩個月站穩千億元大關，是近兩年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。