華碩、佳世達、元太 明起上秀

華碩、佳世達等科技大廠即將於13日召開法說會，元太緊接著將於15日舉行。市場關注，華碩PC本業復甦狀況，以及AI PC、AI伺服器等新領域、新產品發展進度。

華碩高層日前出席英特爾創新日活動，包含董事長施崇棠、共同執行長許先越、胡書賓皆現身論壇，施崇棠親自對媒體展演在未連網下，AI PC的生成式AI應用，以中英文提問，要求AI在所規定的字數內提供參考解答。

華碩先前已點名AI PC將是未來主要增長動能之一，且華碩有信心成為領導廠商。

華碩預估，PC業務在今年下半年復甦，但仍看淡今年全年PC出貨表現，對明年PC需求則相對樂觀。預期隨著公司組織調整，及對新事業積極投資及布局，2024年營運將大步增長。

佳世達即將於13日舉行法說會，市場關注，佳世達明年營運展望，以及集團旗下工業電腦事業及網通事業何時能走出營運低谷，重返成長軌道。

佳世達10月營收171億元，月減5%、年減9.7%；累計前十月合併營收為1,700億元，比去年同期減少16.1%。旗下各項事業表現已有所回升，包括在顯示器方面的需求緩步回溫，高附加價值的醫療事業營運表現也回復健康，並都較去年同期成長。

法人表示，佳世達醫療業務、智慧方案產品展望仍佳，明年業績將重返成長軌道，若市況復甦力道優於預期，在網通、IT產品增長下，明年營收成長幅度有望擴大。

元太將於15日舉行線上法說會，說明今年第3季營運成果並展望未來營運走勢。元太董事會日前通過觀音廠資本支出7.9億元，各界關心新產能何時投產、挹注業績。

元太今年第3季合併營收雖然來到近六季新低點，但單季稅後純益24億元，季微減0.9%，較去年同期的史上新高年減43.4%，仍站穩史上第三高的佳績。

受驅動IC短缺影響，元太今年10月合併營收18.17億元，月減26.5%，年減29.9%，來到近20個月的新低。但隨著驅動IC短缺問題可望逐步疏解，元太樂觀預期，2024年營運表現將會優於今年。