鴻海、和碩法說 i15拉貨聚焦

經濟日報／ 記者吳凱中陳昱翔蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果兩大代工廠鴻海與和碩將在11月14日舉行法說會，外界關注焦點，聚焦在iPhone 15新機拉貨動能，是否能持續至明年首季，以及電動車等新事業發展近況。蘋概股的觸控面板大廠GIS-KY也將在11月17日舉行法說會，法人將關注明年訂單變化。

隨著緯創宣布退出iPhone代工事業，以1.25億美元將印度廠賣給塔塔集團（Tata Group），使印度誕生首家本土iPhone組裝業者，也讓目前iPhone代工廠形成台系的鴻海、和碩，以及陸廠立訊精密、印商塔塔集團四強鼎立的局面。預期隨著印度業者的加入，也將成為外界關注焦點之一。

鴻海已經公布10月營收為7,412億元，月增12.20%，年減4.56%，為歷年同期次高。今年前10個月營收為5.49兆元，年減7.21%，歷年同期次高。展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此，營運會逐季加溫，預計第4季將較第3季顯著成長之看法不變。

法人表示，雖然鴻海的主要客戶認為，第4季營收表現持平，但鴻海維持第4季營收，將會較第3季顯著成長的展望，顯示鴻海的客戶與產品結構越來越完整。鴻海10月營收也顯示，要達到該公司預期第4季顯著成長的目標，應該可以有相當的把握。

除了業績展望，法人認為，富士康在中國大陸的現況、電動車的進展、印度布局的腳步是否加快、AI伺服器在北美的展望等，都將成為法說會關注焦點。

至於和碩面對新競爭局面，10月底宣布在印度擴產，擴大iPhone製造產能，和碩在印度未來布局藍圖、擴張進度，以及與其他對手競爭策略，預料也將成為法人圈關注焦點。

至於GIS法說會，將由董事長周賢穎親自主持，說明第4季展望以及明年市場景氣看法，預料法人將聚焦蘋果訂單變化與明年產能規劃。

GIS今年前十個月營收600.45億元，年減42.8%，業績表現不佳。GIS今年以來業績衰退主因來自消費性電子疲軟，致使客戶拉貨動能受到影響。隨著今年消費性電子庫存已逐步去化，明年市場供需有望恢復正常，屆時GIS則有機會營運從谷底翻揚。

印度 法人 客戶

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