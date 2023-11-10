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廣達財報／第3季EPS寫24年來單季最佳 看好未來AI伺服器出貨表現

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

筆電暨伺服器龍頭廣達（2382）今（10）日公布第3季稅後純益128億元，季增26.4%，年增38.3%，每股純益3.32元，不僅是1999年第一季以來的單季最佳、更是近24年來單季最好；前三季稅後純益293.98億元，年增率47.2%，賺贏去年全年，每股純益7.63元。

展望未來，廣達表示，AI伺服器市場客戶下單的需求持續增溫，旗下產線已持續加緊腳步，提升產能、並向供應鏈出貨，預計第四季至明年首季放量，屆時在市場訂單的強勁拉貨力道助攻下，將有望帶動明年營收大幅增長。

根據廣達公布的財報，第3季合併營收2865.05億元，季增16.9%，年減25%；毛利率8.11%，季減0.41個百分點，年增2.5個百分點，營益率4.4%，季減0.21個百分點，年增1.7個百分點；稅後淨利率2.85%、季增0.57個百分點，年減0.4個百分點；125.97億元，季增11.6%，年增22.4%，稅後純益128億元，季增26.4%，年增38.3%，每股純益3.32元。

廣達累計前三季合併營收7977.15億元，年減16.4%，毛利率7.7%，年增2.5個百分點，營益率4%，年增1.8個百分點，營業利益317.43億元，較同期大增49.4%，累計前3季稅後純益 293.98 億元，年增達47.2%，並已賺贏去年全年，每股純益 7.63 元。 

廣達今日召開第三季法說會，內部看好旗下AI伺服器第四季的出貨表現也將持續升溫，而公司透過旗下雲達搶進AI伺服器市場，目前營收占比已超過五成，看好明年AI伺服器業務表現會再成長，整體營收可望年增雙位數百分比，而法人也看好廣達今年有機會提前挑戰一個股本以上的獲利。

廣達 營收

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