嘉澤財報／第3季稅後純益18.67億元、季增45.2% 歷史次高

中央處理器（CPU）插槽大廠嘉澤（3533）今（10）日公布2023年第3季稅後純益18.67億元，季增45.2%，年減2.14%，為歷史次高；第3季每股稅後純益（EPS）為16.83元，第2季EPS為11.56元，去年同期為17.90元。

嘉澤2023年前三季稅後純益43.33億元，年減9.7%，今年前三季每股稅後純益（EPS）39.36元，去年同期為45.16元。

嘉澤2023年第3季營收季增13%，推升第3季獲利跟著成長，法人預估，下半年伺服器新平台出貨量有望逐月增加，整體營運將逐季走高，第4季營收將迎來全年高點，2024年個人電腦（PC）恢復成長，加上伺服器新平台滲透率提升，將帶動明年業績挑戰新高。

法人表示，嘉澤是CPU插槽廠商，受惠人工智慧（AI）程度較低，不過，目前的AI GPU 中超微（AMD） MI300A 使用插槽。同時，嘉澤還能供應GPU板上之PCIe連接器&線、電力線（power cable） 與低頻訊號線，並計劃擴張GPU基板下方之連接器，以掌握AI伺服器商機。

不過，嘉澤董事長朱德之前表示，該公司在AI伺服器不會缺席，AI伺服器還是採用許多連接器，該公司正在進行了解，並向輝達（Nvidia）提出新的解決方案。至於2023年下半年展望？由於筆電與伺服器庫存持續去化，加上英特爾與超微（AMD）兩大新台平都開始推出，下半年將優於上半年，今年全年力拼持平或是小幅增長。