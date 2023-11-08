精英財報／第3季 EPS 0.5元 董事會通過投資泰國設廠

精英電腦（2331）董事會今（8）日通過2023年第3季財務報告，第3季合併營收達44.5億元，較第2季減少32%，較去年同期減少41%；合併營業毛利7.7億元，較第2季減少36%，單季毛利率17%，較去年同期年增5.3個百分點，創歷史次高。

精英第3季合併營業淨利為9,300萬元，較第2季減少78%，年增127%；合併第3季稅後淨利達2.70億元，每股盈餘為0.5元。

今年因市場經濟環境疲軟、庫存待去化時間拉長及通膨持續壓抑需求，致精英電腦2023年前三季合併營收154.1億元，年減40%；但在產品組合轉佳且成本管理得宜下，累計合併營業毛利24.9億元，年減1%；累計合併營業淨利4.6億元，年增64%；稅後淨利7.1億元，較去年同期下滑23%，每股盈餘1.29元。

因應地緣政治、全球供應鏈之變化及客戶需求，並考量未來精英電腦PCB成長動能及營運發展，董事會通過透過精祥科技(開曼)股份有限公司投資在泰國設立孫公司Elite Circuit Technology (Thailand) Co., Ltd.，預計未來三年內投資總金額為15億元，其中購買土地約4.6億元，投資新建廠房約7.6億元。泰國孫公司預計2025年建廠完成開始營運。泰國孫公司未來主要專注於高頻高速電路板及多層電路板，應用產品包括主機板、顯示卡、伺服器、資料中心、網通產品、車載產品等。

從2022年後疫情時代開始，世界總體經濟環境持續低迷，今年第3季個人電腦需求能見度不佳，但通路庫存正健康消化，2024年在生成式AI等創新技術推力影響下，管理階層將密切關注PC市場需求動能，精英也將加速開展邊緣運算的各種技術應用與多元平台組合，協同客戶共同研發更符合新世代AI終端產品。

今年是精英轉型第二年，我們持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場之製造轉型及擴大創新讓精英觸角更多元，經營團隊努力下獲得多項大獎肯定。

精英電腦甫榮獲2023第16屆「TCSA台灣企業永續獎」中「永續報告類 - 電子資訊製造業-第1類銀級」殊榮。同時，也榮獲2023年中華民國企業永續發展協會企業永續發展評鑑於全市場(上市+上櫃)與上市均列於前20% 第一級級距之優良成績；此外，第9屆公司治理評鑑上市公司排名榮獲前6％～20％。