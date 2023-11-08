晶睿營收／10月6.54億元 月增14.8%
安控廠晶睿（3454）公布10月營收6.54億元，月增14.82%，年減42%。
晶睿累計今年前十月營收79.56億元，年成長3.56%。
晶睿表示，10月合併營收較前一月成長，主要因供貨因應客戶的需求動態調整，同時持續投資智能製造以優化營運效益。整體市場需求雖然相對減緩，將強化產品競爭力，以內建人工智慧影像分析爭取商機，提高市占率。
晶睿表示，公司致力於北美市場推廣旗下智慧雲端安防服務VORTEX，近期成功獲得台灣在美國加州的大型機構青睞，透過全方位安防解決方案，影像資料可藉由邊緣運算於AI攝影機儲存、分析，並備份雲端，當事件發生，更可連結播音系統即時告警，不但確保環境安全性，更提高機構營運效率。
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