快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

晶睿營收／10月6.54億元 月增14.8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠晶睿（3454）公布10月營收6.54億元，月增14.82%，年減42%。

晶睿累計今年前十月營收79.56億元，年成長3.56%。

晶睿表示，10月合併營收較前一月成長，主要因供貨因應客戶的需求動態調整，同時持續投資智能製造以優化營運效益。整體市場需求雖然相對減緩，將強化產品競爭力，以內建人工智慧影像分析爭取商機，提高市占率。

晶睿表示，公司致力於北美市場推廣旗下智慧雲端安防服務VORTEX，近期成功獲得台灣在美國加州的大型機構青睞，透過全方位安防解決方案，影像資料可藉由邊緣運算於AI攝影機儲存、分析，並備份雲端，當事件發生，更可連結播音系統即時告警，不但確保環境安全性，更提高機構營運效率。

晶睿 營收

延伸閱讀

晶睿10月營收6.54億元 月增14.8% 拓展北美市場傳捷報

原相法說會／第4季營運再升溫 明年營運有望恢復健康

報新聞新體驗 汐止青山國中小學童樂當小主播

陳奕光專欄／IC設計族群迎五大利多

相關新聞

世界先進財報／前三季每股稅後純益3.04元 略優於法人預期

八吋晶圓代工廠世界（5347）將於今（7）日下午召開法說會，今日盤前先公布財報，世界先進前三季每股稅後純益3.04元，略...

威剛財報／第3季淨利年增2倍 EPS 1.57元

繼第3季營業淨利季增2.65倍後，記憶體模組大廠威剛科技（3260）10月合併營收再創逾13年來單月營收新高，年增近4成...

嘉聯益法說會／估非理性價格競爭仍會持續 明年下半年較有轉機

嘉聯益（6153）今（8）日召開線上法說會，總經理張家豪、發言人財務長傅賢基出席，傅賢基提到，前三季營運不如預期包含20...

緯創營收／10月784.03億元 月增0.7%、連3月成長

伺服器市況回春，緯創（3231）今（8）日公布10月營收較9月上升0.7%、漲至784.03億元，而緯創今日也帶頭狂漲，...

嘉聯益法說會／看供應鏈庫存漸至合理 產能利用率逐步改善

軟板廠商嘉聯益（6153）今（8）日召開線上法說會，總經理張家豪、發言人財務長傅賢基出席，張家豪說，隨供應鏈庫存去化有助...

原相10月營收釋回溫訊號 盤中股價創三個月來新高

IC設計廠原相（3227）受惠於客戶回補滑鼠晶片需求，推動10月合併營收5.91億元，寫下兩年以來單月新高，且營收更是呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。