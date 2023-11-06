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立凱電營收／今年前十個月年增五成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）今日公告2023年10月合併營收，2023年10月合併營收為45,754仟元，較上月同期增長6.48%，較去年同期減少69%。2023年10月合併營收較去年同期減少，主要係因去年10月認列授權客戶Freyr之授權金收入，而本月暫無授權金收入，以致於較去年同期衰退。累計2023年1至10月合併營收為737,496仟元，較去年同期增加50%，主要係反應材料成本調漲售價，與公司轉型為鋰智財授權公司認列授權收入，於今年第一季認列ICL之授權金收入。

鋰智財授權技轉是立凱電的主營業務，立凱電持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中。已完成授權的歐美澳三家電池材料公司，也已展開建廠活動期能早日進入量產，預計2025年能開出產能。

另原舊有的LFP材料製造銷售部分，為控制不具規模效益的生產活動造成虧損擴大。已經從今年第4季度開始減少向中國大陸客戶供貨，目前只針對未來有助於授權技轉的客戶提供測試量產服務。同時受到原物料價格下滑，以及客戶驗證測試，在年底前進入需求淡季。立凱電未來將持續推展授權業務，同時將發展鋰電池智財商業化服務平台，向歐美客戶授權技轉輸出更多的鋰電量產技術。

營收

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