海悅營收／10月5.53億元、年增20％ 全年有望維持正成長

海悅（2348）今（6）日公告，10月營收5.53億元，年增20.84％；累計今年前10月營收41.62億元，年增6.71％。海悅表示，主要是開價合理且貼近消費市場需求之建案持續順銷，推升10月營收，另，預計年底啟動重點建案挹注，全年營收有望正成長。

海悅指出，台灣房市政策趨向軟著陸，支持剛性需求的購屋族群，隨著總價帶概念的購屋趨勢，擁有便利的交通建設與就業機會的區域房市，建案詢問度仍相對熱絡，且台灣房市進入「房價新平衡時期」，開價尊重消費者期待之房價建案，銷售狀況持續穩健。

展望未來，海悅表示，秉持全台代銷業務策略，不僅擴張營運版圖，隨著全台各區域房市景氣的榮枯變化，更穩健公司合併營收來源，目前雙北、桃竹、中部與南部等四大區域房市，合併營收比重、占比分別皆為25％，此將墊高行業的競爭優勢，全台代銷更強化分散單一市場銷售風險的實力，隨著國內央行利率政策暫緩升息，利率維持不變下，公司11-12月將啟動重點建案挹注，期全年合併營收將維持正向發展。

海悅表示，後續預計推出的建案有台北市「三圓台北之星」；新北市「皇普鶯歌案」；桃園「竹城中州」、「宏普序時代」、「文生楊獅段」；台中「達麗新高鐵段」、「國泰崇德段」、「櫻花育賢段」、「亞昕一緻」、「亞昕丰山」；台南市「陞發慶安段」、「煌聖新北段」、「達麗世界強棒」、「春福善駕段」與高雄市「隆大鳳凰Villa」、「隆大信義段」等。

其中台中「達麗創世紀」將依交屋進度陸續挹注營建收入，海悅表示，公司憑藉代銷、營建與轉投資收益並進策略，以及與優質建商的合作綜效，推進多元業務發展，以期順推去化，優化營運結構。