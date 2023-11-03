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技嘉財報／板卡、AI加持 第3季純益寫六季高、EPS 2.33元
板卡大廠技嘉（2376）受到AI伺服器的強勁需求以及板卡旺季出貨提升的加持，今（3）日公布第3季稅後純益14.79 億元，季增66.24%、年增26.48%，繳出近六季以來的高點，每股純益（EPS）2.33元。而累計前三季純益 33.93 億元，年減34.97%，每股純益（EPS）5.34 元。
技嘉第3季營收370.13億元，季增 41.63%、年增 53%；毛利率 13.27%，季增 1.45 個百分點、年增 0.87 個百分點；營益率 3.02%，季減 0.74 個百分點、年增 1.88 個百分點；前3季合併營收 911.77 億元，年增 14.74%；毛利率12.67%，年減4.98 個百分點；營益率 3.71%，年減 2.72 個百分點；稅後純益 33.93 億元，年減 34.97%，每股純益5.34 元。
技嘉1日召開法說會指出，第3季產品營收比重，顯示卡36%、主機板22%、伺服器27%與其他15%。至於區域營收比重，美洲41%、亞太區34%、歐洲與中東25%。由於板卡市場在去年下半年開始陷入清庫存風暴，業績基期降低，今年在輝達的RTX 40系列新卡陸續上市之後，帶動換機買氣，令板卡業者業績全面走揚、終於否極泰來。
針對AI伺服器方面，技嘉受到AI晶片缺料狀況逐漸紓緩等因素影響，帶動其需求保持強勁，而出貨整機櫃的比例也連連攀升，不過雖單價走揚，但整體合併毛利率仍未能回升到去年第2季以前，甚至目前在三大產品線中，其毛利率也呈現最低，但這也造就技嘉第3季跳升的底氣，未來在晶片的供應逐漸到位，以及H100 GPU的AI伺服器出貨放量成長的雙雙加持之下，技嘉前景樂觀。
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