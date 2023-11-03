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佳世達營收／10月171億元、年月雙減 11月13日法說釋展望

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。記者吳康瑋／攝影
佳世達董事長陳其宏。記者吳康瑋／攝影

系統整合大廠佳世達（2352）今（3）日公布10月合併營收達171億元，月減5%、年減9.7%，累計前10月合併營收為1,700億元，比去年同期減少16.1%。不過旗下各項事業表現已有所回升，包括在顯示器方面的需求緩步回溫，高附加價值的醫療事業營運表現也回復健康，並都較去年同期成長。

法人認為，佳世達受到網通業務、IT產品庫存調整階段影響，導致今年第4季至明年首季較缺乏營收增長動能，預期2023全年營收將交出衰退成績，不過公司透過大艦隊佈局，落實成員之間的垂直整合與水平分工，並達成高附加價值事業營收過半的目標，因此仍看好明年重返成長軌道。

對此，法人認為，若2024年市況復甦，佳世達在旗下網通、IT產品的增長下，營收成長幅度有望再進一步向上。而佳世達預計在11月13日舉行法人說明會，屆時將說明第3季營運結果與未來展望，吸引外界關注。

營收 佳世達 網通

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