群光財報／前三季 EPS 7.48元 優於預期

群光電子（2385）今（3）日召開法說會公布第3季季報，第3季營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益皆同步季增，其中，毛利率21.5%為歷史新高，每股純益2.93元。

群光第3季營收季增2%達258.09億元，且獲利強勁，在產品組合以及匯率助攻下，營業利益率11.6%亦為歷史最高，第3季淨利21.21億元，季增18%， EPS為2.93元。

群光累計今年前三季營收738.94億元，營業利益68.21億元，淨利為53.94億元，EPS則達7.48元。法人預期，群光全年獲利力拚賺一股本入袋。

群光表示，上季受惠NB急單湧入，公司以產能優勢以及靈活彈性分配資源，順利取得鍵盤、鏡頭模組以及電源等大單，總計第3季NB相關產品營收季增高達14%，優於預期。

法人表示，上季三大產品線中，鍵盤表現最為優異，營收占比36%，季增13%，高於原先預期的低個位數季增，其中，高單價鍵盤產品表現不俗，尤其背光NB鍵盤滲透率在第三季更上升至44%，推升前三季背光NB鍵盤滲透率上升至42%，大幅提升鍵盤營收以及獲利能力。影像產品占第三季營收25%，其中以商用安防攝影機表現最為亮眼，單季年增165%，前三季營收成長亦高達216%。電源產品營收佔35%，季增5%，其中大瓦特數的電競筆電電源季增更將近兩成，成績不俗。

展望未來，法人預估，群光本季營收約與第3季相當，全年營收年減15%之內，有望往千億靠攏，在產品組合優化、優異成本控制以及匯率助攻下，群光今年獲利表現將像前三季一樣，大幅優於營收表現。法人分析群光過去十年的營運表現，營收年複合成長達5.5%，ROE平均達19%，現金股利發放率也一向在七成以上，是科技業中永續成長的資優生之一。

因應美中貿易戰，群光2019年開始建造第一座泰國廠，去年已貢獻15%集團營收。為滿足歐美客戶需求，群光集團加大在泰國生產的力度，旗下的子公司群光電能，在今年第3季已建造完成第一座泰國廠，群光於今年啟動建造第二座泰國廠，預計亦將在第4季完工，2024年上半年即可開始生產，預期泰國廠區未來將成為群光集團營收成長重心。