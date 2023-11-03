矽統出關日開高後急殺翻黑 盤中爆量逾9萬張居個股之冠
矽統（2363）因股價波動劇烈遭列處置股，今（3）日「出關」恢復正常交易，以59.5元開高後一度拉升至61元，創2001年12月以來新高，但股價衝高後賣壓也隨著出籠，盤中急殺翻黑，早盤成交量爆出逾9.8萬張。
聯電（2303）轉投資IC設計廠矽統第3季營收8,100萬元，季增116.07%，年減131.43%；毛利率38.27%，季增8.07個百分點，較去年同期轉正；營損率22.22%；稅後淨損9,000萬元，較前一季轉虧，每股淨損0.12元；累計今年前三季稅後純益6.84億元，年增16.25%，每股純益0.91元。
矽統股價在8月初公告聯電董事長洪嘉聰接任董事長後一路往上拉升，即使在10月18日至11月2日的處置期間，股價也是往上衝高，昨日收在58.1元，波段漲幅逾172%。
矽統今日「出關」，早盤以59.5元開出後一度拉升至61元，創下近22年的波段新高，但是股價衝高後引爆賣壓，盤中出現急殺，股價翻黑下滑至55元，盤中跌幅逾3%，成交量爆出逾9.8萬張，居個股成交量冠軍。
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