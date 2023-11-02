順德財報／前三季每股純益3.47元 下半年可望優於上半年

功率導線架大廠順德工業（2351）公布前三季合併財報，合併營收82.57億元、年減6.9%，稅前淨利8.54億元，稅後純益6.31億元、年減19.9%，每股稅後純益3.47元；獲利衰退，主要受消費性電子產品仍處於庫存調整期影響。

順德第3季合併營收27.49億元，季減2.6%、年減8.3%，稅後純益，每股稅後純益2.08億元，季增2.4%、年減18.7%，單季每股稅後純益1.14元。

順德表示，消費性電子產品庫存原本預計第3季末可去化完畢，但以目前市場環境來看，評估還要再延一季、也就是最快第4季末、或是明年第1季去化完畢，屆時市場能見度才會趨於明朗。

車用電子部分，日系客戶第2季起已見回升，但整體來看，由於歐美持續升息，致購車成本墊高，市場需求成長也不如預期，預估要到明年初才會回升。

而因應客戶投資於新能源、工控及車用等領域發展所帶來的功率半導體技術精進及需求遞增趨勢，順德說，未來將著重於車用及工業產品布局。其中，車用產品應用領域包括BMS(車用電池管理系統)、電動車逆變器、5G、第三代半導體等。

法人指出，順德車用客戶新產品開始出貨，儘管近期車市雜音仍然不少，但在美系電動車大廠降價促銷衝量帶動下，預期下半年營運可優於上半年。整體來看，順德營運在第4季可望有較佳表現。