德微10月營收小幅月減 新產能布局就緒、靜待市場回溫

二極體廠德微（3675）公告10月自結合併營收為1.45億元，較9月小幅減少2.76%；累計今年10月自結合併營收為14.54億元，較去年同期下滑20.83％。德微表示，雖半導體產業氛圍仍處去化庫存中，可能仍需1～2個季度調整，不過現在公司新產線架設完成，已開始逐步小量出貨，有待市場回升後將可望進入放量生產，明年有望進入高速成長階段。

德微表示，10月合併營收相較9月小幅月減主要原因在於，10月為傳統淡季，目前外在市場大環境能見度不高。不過，公司也指出，高度樂觀期待在2023年進行新產品封裝架設與晶圓新廠等各項布局，均將陸續在明年度展現高速成長。

德微指出，公司對未來三年之展望是以擴張版圖與增加產品線提升營收績效為主軸，並積極提升公司整體團隊實力，以因應地緣政治紛擾，以及不斷變化的市場。此刻，德微已著手向下一階段成長規劃前進。