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盛群明年第1季後 估下游通路商將恢復更多拉貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

微控制器（MCU）廠盛群（6202）評估第4季仍在調節庫存，本季與明年第1季可能是該公司出貨谷底。不過大部分下游通路商的庫存水位應到明年第1季時就會大致正常，逐漸對該公司恢復拉貨，所以該公司度過明年首季之後，業績應可持續增長。

盛群公布第3季財報，合併營收為6.31億元，季減11.8％、年減53.1％，已是連六季衰退，獲利為3,651.6萬元，季減34.9％、年減83.7％，每股純益為0.16元。

盛群累計前三季合併營收為21.07億元，年減57.2％，前三季獲利為1.29億元，年減88.1％，每股純益為0.57元。

盛群到第3季底為止，本身庫存金額雖然有所下降，但庫存水位大約還有14.5個月，至於通路商端的庫存大約也還有6.5至7個月。不過，盛群預期，扣掉合理的安全庫存水位，通路商端大約還有5個月的庫存待去化，因此推估到明年第1季末之後，通路商就會再啟動更多拉貨潮。

盛群 營收

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