統一超財報／第3季 EPS 創22季以來新高 前三季 EPS 8.09元

統一超（2912）今（1）日公布第3季財報，第3季歸屬於母公司稅後淨利達30.36億元，年增12.8%，單季每股純益2.92元，創22季以來新高。累計前三季合併營收2,355.92億元，較去年同期成長9.76%，歸屬於母公司稅後淨利約84.11億元，較去年同期增加15.01%，每股稅後盈餘為8.09元，創下歷史同期第二高紀錄，並直逼去年全年水準。

統一超表示，迎接第4季，把握秋冬換季、網購節、萬聖節、聖誕節、跨年等節慶節令活動，將持續整合線上線下、集團內外資源，創新生活體驗推出話題商品與便利服務滿足需求，為2023年倒數衝刺、展現強勁的營運實力。

台灣7-ELEVEN第3季持續穩健展店、店數已突破6,800店，單季營收衝破800億元，創下歷史新猷。7-ELEVEN表示，第3季開出象徵達成全鄉全店全新里程碑的桃園復興鄉「羅浮門市」，之後又開出首家24小時營運的拿了就走無人超商「X-STORE 7」創新科技零售話題，加上差異化商品與服務，如思樂冰、霜淇淋、複合專區的經營與開發，帶動業績表現。

此外，7-ELEVEN專注數位會員經營，第3季會員交易金額更創歷史新高、以雙位數躍進，創新服務也延續去年首創「點數折抵代收帳單」服務，第3季持續擴充折抵項目，新增指定網購平台到店付款、指定電信費帳單，累計已協助會員節省超過5000萬元的代收帳單。

鮮食方面則以「品牌」、「複合」、「在地」三大策略，持續創新生活飲食體驗，帶動相關類別業績成長超過10%。包括深耕星級饗宴、Ohlala、御料小館、天素地蔬等自有品牌，邀請星級主廚監製、聯名話題品牌、掀起Y2K懷舊復古風等差異化作法研發豐富商品，並以品牌主題陳列營造選物專區、便利顧客選購。此外，因應商圈需求強化複合店服務，包含星級饗宴-滷味、原賞熱壓土司、哈燒專櫃、Semeur聖娜、Mister Donut多拿滋等，多元服務開創門市銷售機會。