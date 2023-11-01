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矽格第3季每股純益1.61元 季增43%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。圖/聯合報系資料照片
矽格董事長黃興陽。圖/聯合報系資料照片

IC封測廠矽格（6257）今日公布第3季財務報告。第3季合併營收41.33億元，季增近11%，年減近14% ; 本季歸屬母公司純益為7.36億元，季增近43%，但年減約25%，每股純益約1.61元。

矽格累計2023年前三季合併營收入114.66億元，年減近21%；前三季歸屬母公司純益14.77億元，年減近47%，每股純益3.23元。

矽格公司表示，年初因手機及PC需求減緩造成大多半導體公司庫存去化緩慢，第1季度營收因而較去年同期下降，但第2季及第3季在營運加強控管下，營收及純益呈現逐季上揚趨勢。

矽格進一步表示，第4季雖有配合國內外手機客戶推出新產品的擴大商機等有利因素，但也伴隨戰爭、大陸需求疲弱等不利因素，變數仍大。且時序進入第4季慣常淡季，預期將較上季微幅減少。

矽格 營收

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