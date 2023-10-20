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DRAM 價格止跌回升、可望轉虧為盈？法人給予南亞科「買進」評等

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（20）日開低走高，南亞科（2408）早盤最高漲至70.8元，南亞科日前公布第3季度財報，其中毛利率表現低於市場預期。不過，法人分析，DRAM（動態隨機存取記憶體）價格止跌回升，2024年可望轉虧為盈，南亞科的潛在上漲空間逾18%，並給予評等為「買進」。

法人表示，南亞科儘管第3季度的位元出貨量較前季度成長數百分比，平均銷售價格則較前季度有所下降，但南亞科於法說會中發出訊號，指出已經過了低點。

法人預計，南亞科第4季度的位元出貨量將再次增長，達到中高個位數百分比。公司還繼續實行20%的動態減產，並且庫存去化已經在第4季度開始，需求情況也正在逐漸改善。

展望2024年，由於DRAM市場呈現供需緊張的趨勢，南亞科有望實現財務轉盈。預計2024年南亞科的營收將年增長雙位數，毛利率將回升逾20%。

南亞科 毛利率

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