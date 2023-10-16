亞系外資首評聯詠 擔憂利潤率表現 目標價下看340元

聯詠（3034）第3季合併營收289.3億元，季減4.52%，表現平淡，亞系外資首評聯詠，擔憂毛利率下滑恐影響利潤率的表現，給予劣於大盤表現評等，目標價下看340.23元；聯詠今（16）日開低，盤中跌幅逾1%。

聯詠9月合併營收95.6億元，月減1.38%，年增54.93%，第3季合併營收289.3億元，季減4.52%，累計今年前九月合併營收832.74億元，年減4.87%，創三年以來同期低點。

亞系外資最新報告首度將聯詠納入追蹤個股，亞系外資表示，聯詠第2季營收季增26%，主因市場擔憂面板價格將會上漲，因此帶動出一波補貨潮，但包括智慧手機、PC及電視的終端需求仍未改善，且中國大陸618檔期銷售表現也不如預期，第3季營收接近財測高標，預估第4季營收將季減7%，明年第1季營收將季減9%，預估聯詠2024~2025年營收成長率約5%。

亞系外資分析，聯詠在疫情前毛利率超過30%，營業利益率超過10%，疫情期間因供需吃緊加上價格上漲，推升2021年的毛利率達50%，營業利益率達35%，主受惠平均售價從2020年至2022年翻倍上漲所帶動；但是，今年第2季毛利率下滑至42%，恐影響利潤率下滑。

亞系外資認為聯詠目前股價偏貴，首評給予劣於大盤表現評等，目標價下看340.23元；聯詠今日以434元開低，一度下滑至427.5元，盤中跌幅逾1%。