光通訊族群表現強勢 創威直衝漲停改寫歷史新高

台股今（16）日開低走低，盤中最低一度下殺至16,623.59點，矽光子話題帶動光通訊族群整體逆勢上漲，其中創威（6530）早盤直衝漲停48.05元，股價創下歷史新高，帶動其餘康聯訊、星通、前鼎、上詮、華星光等個股表現強勢。

在5G、Alot、智慧電子及雲端運算等應用帶動下，高速傳輸需求皆呈現強勁成長。而矽光子技術更是近日市場熱門話題，多家大廠已同步摩拳擦掌搶商機，矽光子頻寬大、損耗低特性，可提供高調變速率，且具備縮小模組尺寸、降低成本及提升可靠度等優勢。

矽光封裝產業上詮受惠於市場傳出與晶圓代工龍頭台積電，協同開發並切入輝達（NVIDIA）供應鏈；據悉，上詮主要產品為光纖被動元件與模組，光纖跳接線79%、微光學光纖元件7%、光纖耦合產品4%、光纖連接器1%。截至2021年，產品銷售地區比重分別為台灣14%、大陸7%、美洲69%、其他10%。

前鼎日前線上法說會表示，預期800G乙太網路模組在2025年前，將成為最受歡迎模組，也為光通訊廠帶來新商機。總經理李昌祐指出，400G／800G的興起，是AR、VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常大。此一成長，將需要更高的頻寬，進而推動數據中心的建設。而客戶採用高速率光模塊，將帶領光通訊進入應用新商機。

華星光除受惠資料中心升級趨勢、光纖技術升級，挹注訂單需求外，也受惠美國規劃打造全美高速網；華星光主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業，目前旗下產品有兩大應用，在電信建設上，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，都是華星光的應用範疇。