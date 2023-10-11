寶雅營收／第3季58.69億元創歷史新高 女神頭LOGO將走入歷史

寶雅（5904）今（11）日公告9月營收19.35億元，月增0.07%、年增14.6%，創下同期新高。第3季營收58.69億元，創下單季歷史新高，年增11.8%。累計前九月合併營收164.4億元，年增14.7%，亦創下同期新高。

寶雅表示，9月底陸續開出新莊民安店和新店裕隆城店，第4季除了將持續展店，並將藉由新美妝、店中店店型，布局美妝、居家品類。同時，公司也計畫進行品牌形象轉型，新開店未來不再使用女神頭LOGO。

寶雅過去使用的「寶雅花卉女神」的LOGO圖像，主打「美麗、流行、精彩」的品牌形象，為不少消費者所熟悉，不過，寶雅考量，集團持續數位化，也希望整體形象轉型，希望更符合現代，因此，線下實體寶雅店LOGO全面更新，「寶雅花卉女神」的LOGO圖像將走入歷史。截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家。

寶雅表示，即將來到秋分季節，意味著妝容也要跟著換季，今年初秋妝容趨勢更是搭上美拉德風格，寶雅今年引進來自韓國新潮彩妝Peach C實體獨家商品，再次延伸出不同層次氛圍，讓消費者從唇妝、底妝到眼妝開始換季。

法人表示，疫情管制結束後，美妝疫後報復需求紅利持續發燒，加上今年海外旅遊大爆發帶動旅行周邊產品買氣，寶雅下半年以來的同店成長仍維持在中高個位數以上，隨著公司第4季展店將來到高峰，全年營運動能可期。