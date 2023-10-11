瑞儀營收／9月38.49億元 月增4.8%

背光模組廠瑞儀（6176）今（11）日公告今年9月合併營收38.49億元，月增4.8%，年減35.4%。今年第3季合併營收113.88億元，季減3.6%，年減36.7%。

瑞儀9月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為419.5萬片，月增2.3%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量325.3萬片，月減8.8%；其它背光模組出貨量17.9萬片，月減7.3%。合計背光模組出貨量762.7萬片，月減3%。

因新款筆記型電腦及平板電腦改款放量，瑞儀第2季不僅交出三率三升的漂亮成績單，更寫下單季稅後純益及EPS史上新高的好成績。

瑞儀今年初法說原預期，今年營運將呈逐季成長，也就是下半年優於上半年的走勢。但時序進入10月，瑞儀認為，今年第3季及第4季營運，估將與第2季相若。也就是全年營收表現不如去年，獲利恐怕也有小幅衰退；預告今年下半年傳統旺季不旺。

瑞儀累計今年前九個月合併營收324.53億元，年減25.2%。