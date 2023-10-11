快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

瑞儀營收／9月38.49億元 月增4.8%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞儀光電。圖翻攝自瑞儀官網
瑞儀光電。圖翻攝自瑞儀官網

背光模組瑞儀（6176）今（11）日公告今年9月合併營收38.49億元，月增4.8%，年減35.4%。今年第3季合併營收113.88億元，季減3.6%，年減36.7%。

瑞儀9月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為419.5萬片，月增2.3%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量325.3萬片，月減8.8%；其它背光模組出貨量17.9萬片，月減7.3%。合計背光模組出貨量762.7萬片，月減3%。

因新款筆記型電腦及平板電腦改款放量，瑞儀第2季不僅交出三率三升的漂亮成績單，更寫下單季稅後純益及EPS史上新高的好成績。

瑞儀今年初法說原預期，今年營運將呈逐季成長，也就是下半年優於上半年的走勢。但時序進入10月，瑞儀認為，今年第3季及第4季營運，估將與第2季相若。也就是全年營收表現不如去年，獲利恐怕也有小幅衰退；預告今年下半年傳統旺季不旺。

瑞儀累計今年前九個月合併營收324.53億元，年減25.2%。

瑞儀 背光模組

延伸閱讀

天虹營收／9月3.57億元 較上月大增311.9%

家登營收／9月5.18億元 月增16.3% 創近六個月高

汎銓營收／9月1.65億元 創歷年同期新高

設備廠前三季營運 衝高

相關新聞

光罩營收／9月7.55億元創新高 正向看第4季營運

台灣光罩（2338） 9月合併營收出爐，達到7.55億元，不僅相較8月大幅成長三成，更寫下單月歷史新高。光罩預期，由於本...

瑞儀營收／9月38.49億元 月增4.8%

背光模組廠瑞儀（6176）今（11）日公告今年9月合併營收38.49億元，月增4.8%，年減35.4%。今年第3季合併營...

創意早盤1,575元攻漲停 法人預期：CAGR 將達雙位數

台股今（11）日開高，而創意（3443）開盤即一路衝高至1,575元攻上漲停，表現亮眼。法人表示，2023年至2027年...

家登營收／9月5.18億元 月增16.3% 創近六個月高

家登（3680）今（11）日公告2023年9月營收，合併營收約為新台幣 5.18億元，月成長16.3%，為近六個月新高，...

汎銓營收／9月1.65億元 創歷年同期新高

汎銓（6830）公布2023年9月合併營收新台幣1.65億元，受惠半導體相關客戶戮力推進先進製程研發，助力旗下材料分析(...

家登9月營收5.18億元 月增16% 年增49% 第4季續增

家登於今日公布2023年9月營收，合併營收約為5.18億元，月增16.4%、年增49%；累計第3季合併營收13.31億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。