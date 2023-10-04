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佳世達營收／9月179億元、月增近一成 旺季效應帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）今（4）日公布今年9月營收，月增9.35%，主要受惠9月步入產業傳統旺季，顯示器和高附加價值新事業的醫療、智能方案和網通事業等，均較8月增長或持平所致。

佳世達今年9月營收179.98億元，月增9.35%、年減8.92%。佳世達第3季營收504億元，季減3%、年減16%；累計佳世達今年前三季營收達1,529億元，年減16.76%。

在各項事業表現方面，佳世達表示，9月步入產業傳統旺季，顯示器和高附加價值新事業的醫療、智能方案和網通事業等，均較8月增長或持平。惟第3季復甦力道未如預期，第3季比第2季微幅減少3%，但單季仍維持500億元以上規模。

佳世達指出，整體而言，第3季顯示器需求持續改善，醫院今年以來營運健康，前三季醫療事業較去年同期均維持增長態勢。

佳世達 營收 顯示器

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