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NAND漲價+毛利率回升 外資喊買群聯目標價調至550元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
亞系外資認為，NAND 價格復甦，群聯將受惠，且看好後續毛利率回升，重申買進評等，目標價由460元調高至550元。（路透）
亞系外資認為，NAND 價格復甦，群聯將受惠，且看好後續毛利率回升，重申買進評等，目標價由460元調高至550元。（路透）

威剛（3260）董事長陳立白釋出記憶體產業回春訊息，預估DRAM、NAND Flash合約價及現貨價將同步走高，未來將一路往上，明年進入多頭市場；亞系外資認為，NAND 價格復甦，群聯將受惠，且看好後續毛利率回升，重申買進評等，目標價由460元調高至550元。

陳立白表示，DRAM、NAND Flash合約價將同步走高，預估DRAM、NAND Flash最新合約價格將上漲10~15%，明年進入多頭市場，未來1~2年可能出現供應短缺的情況。

陳立白一席話讓記憶體相關個股今（3）日表態上漲，晶豪科率先衝上漲停後鎖死到終場收盤；商丞跟進亮燈漲停也是鎖到收盤；威剛收在92.9元，漲幅5.09%；宇瞻尾盤進一步拉升，收在60.3元，漲幅8.06%。

十銓開低走高，盤中翻紅，終場以72.5元收盤，漲幅5.22%；群聯獲外資調高目標價，早盤以467.5元開出，上漲1元，但股價開高後一度翻黑觸及465.5元，之後快速拉升翻紅，盤中高點達483元，終場收471元，上漲4.5元，漲幅0.96%。

亞系外資表示，NAND價格出現復甦，9月價格已增加10%，在供給緊縮下，預估價格將逐季上漲，群聯將可受惠；另外，先前所提列的存貨跌價損失，可望在後續的四個季度回沖，拉升每季毛利率上升。

亞系外資認為，群聯在PCIe Gen 5 redriver具領先地位，retimer（數位重計時器）則在明年第1季開始貢獻營運，明年第2季、第3季增溫，亞系外資調高群聯明後年每股純益預估，幅度分別為10%、6%，重申買進評等，目標價調高至550元。

群聯 NAND 威剛 記憶體

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