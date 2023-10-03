陳立白釋價格一路往上訊息 記憶體上漲、這檔飆最凶

記憶體產業出現回春跡象，記憶體模組廠威剛董事長陳立白預估，DRAM、NAND Flash合約價將同步走高，未來將一路往上，明年進入多頭市場，未來1~2可能出現供應短缺；一席話讓記憶體相關個股今（3）日表態上漲，晶豪科率先衝上漲停後鎖死，追買單逾9,500張；商丞跟進亮燈漲停，威剛盤中漲幅逾6%。

陳立白表示，今年5、6月是DRAM報價的最低點，目前價格平均約已上漲12%，第2季同樣也是NAND Flash價格的最低點，現貨價反彈以來平均已上漲22%；他預估DRAM、NAND Flash最新合約價格將上漲10~15%，後續包括接下來現貨價、合約價，都將會一路往上。

陳立白認為，在記憶體廠已多次減產的情況下，明年不會投入太多的資本支出，且不會提高太多產能，因此可能造成明年下半年記憶體市場出現供給不足，陳立白表示，明年記憶體將進入多頭市場，且可能出現未來1~2年供應短缺期的情況。

台股今日開低震盪，記憶體相關個股成為盤面上的強勢指標，晶豪科以82.8元開高後走高衝上漲停90元鎖死，排隊買單超過9,500張；商丞以11.6元開出後衝達漲停12.65元。

威剛以89.1元開高後一度拉升至95.5元，盤中成交量超過2.9萬張，盤中漲幅逾6%；十銓以68.5元開低後走高，盤中翻紅一度拉升至74.2元，盤中漲幅逾3%。

群聯以467.5元開高，早盤一度翻黑至465.5元，但之後迅速再拉升，盤中漲幅逾1%；鈺創盤中漲幅逾2%；宇瞻盤中漲幅逾3%，品安、南亞科、華邦電也是上漲表現。