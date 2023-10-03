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友達逆市開盤 計劃收購 BHTC 以轉型為多元化車輛系統供應商

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

台股今（3）日開盤下跌37.07點，但友達（2409）開盤逆勢抗跌，今日股價以16.8元開出，較昨日收盤上漲0.75元。

友達昨（2）日公布，計劃以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）完全收購德國公司Behr-Hella Thermocontrol GmbH（簡稱BHTC）的全部股權。預計這筆交易將在2024年上半年完成。BHTC是一家供應汽車零部件的一級供應商，如果這筆交易成功完成，友達將具備整合車輛電子系統的能力，可以提供多種產品，包括面板、車輛系統、人機介面整合以及智能座艙相關的產品，成為一家多元化的供應商。

法人表示，友達目前在車用產業的收入比例為16％，計劃以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）全數收購德國公司Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）的股權。預計在獲得各國主管機關的批准後，這筆交易將在2024年上半年以自有資金完成。

法人更近一步說明，BHTC專注於車輛人機介面、車輛空調控制系統和電子控制元件的研發、製造和銷售。根據2022年的銷售數字，它對友達的營收貢獻約為8.5％，對稅前每股盈利貢獻約為0.04元。儘管立即的獲利貢獻有限，但這筆交易有助於友達向車輛系統製造商的轉型，這對於應對目前面板價格壓力以及預期2024年面板市場改善的挑戰都是有利的。因此，建議投資人在股價低於15元時進行布局

友達 台股 布局

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