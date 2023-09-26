世芯擠下信驊 奪回股王

AI股昨（25）日反彈，世芯-KY也再奪回股王寶座。法人表示，國內外法人都看好AI商機帶給世芯-KY的業績成長空間，再加上美中科技角力帶來的機會，投信買盤也鎖定AI群族買進下，世芯-KY股本也占優勢，因此，對世芯-KY展望相當看好。

世芯-KY昨日上漲125元、以2,625元收盤，漲幅5%；信驊昨日盤中雖衝高到2,715元，但收盤為2,590元，僅上漲30元而拱手讓出股王寶座給世芯-KY。

第一金投顧董事長陳奕光表示，世芯-KY可望受惠AI帶來的龐大商機外，該公司在X86生態的CPU實力堅強，在中國大陸市場的業績也相當亮眼，尤其在美中科技角力戰下可望受惠，吸引市場矚目。

多家投顧分析師也說，AI大趨勢下，未來三年商機大，首先，世芯-KY北美客戶AI晶片需求強勁，顯著增加明年的成長動能；其次，世芯-KY持續與多家科技巨頭接洽AI專案，將具潛在營收成長動能；第三，在車用高速運算晶片部分，營收也將逐步認列，中長線爆發力強。

法人表示，世芯-KY今年營收將有顯著成長，因為來自北美、大陸的HPC（高速運算）設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，北美人工智能相關的設計需求也非常火紅。

投信法人表示，世芯-KY股本在AI族群相對偏小，因此在投信基金買盤都湧進AI族群下，造就拉抬世芯-KY股價的力道；不過，同樣爭奪股王寶座的信驊是伺服器大廠，對於迎接AI商機也相當積極，未來還是有業績當後盾、可與世芯-KY續爭股王寶座。

事實上，內外資法人普遍對世芯-KY的營運前景抱持正向觀點，因此外資法人如摩根士丹利（大摩）、瑞信證券、麥格理證券，以及為數眾多的本土法人等，多給予世芯-KY「優於大盤」或「買進」等正向評級。

而在目標價方面，大摩上看2,880元，富邦投顧2,800元、玉山投顧2,720元等，均較昨日收盤價2,625元高出至少高出3%以上，也顯示世芯-KY的股價還有持續上漲的空間。