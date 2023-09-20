快訊

兩天內反轉！吳子嘉曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

華邦電今除息 盤中填息逾7成

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
華邦電示意圖。圖/華邦電提供
華邦電示意圖。圖/華邦電提供

台股今（20）日開低於平盤附近震盪，華邦電（2344）今進行除息交易，每股配發現金股利1元，參考價26.85元，早盤以27.6元開出，離填息只差一步之遙，盤中填息逾7成。

三星因應記憶體市況不佳，上半年針對 NAND Flash 及 DRAM 減產之後，業界傳出下半年三星除了針對 NAND Flash 減產之外，DRAM 將再度減產，減產主要目標將落在 DDR4 製程，此舉有望帶動 DDR4 市場價格翻揚上漲，華邦電可望因此受惠。

華邦電8月營收64.24億元，月增1.74%，創下近4個月高點，不過與去年相比依舊衰退13.21%；華邦電累計今年前八個月營收490.66億元，年減27.8%。

華邦電表示，儘管當前終端市場需求能見度低，客戶僅下急單，訂單能見度不高，可是隨著庫存去化接近尾聲，工廠產能利用率正在逐步提高。華邦電總經理陳沛銘指出，公司感受到產品如網通、電腦、手機及資料中心及電視端等客戶拉貨都有逐步升高趨勢，預估下半年營運將逐步微幅成長。

華邦電 營收

延伸閱讀

00929這樣算是秒填還貼息？ 預計下月18號發送本次配息0.11元

外資大賣台股逾百億！這檔賣超最多今天還填息 買超金融股居個股前三

除息日買00919、00713最賺？網卻搖頭勸等等：一個月內會跌

台積電（2330）首次季配3元…明除息要參加嗎？ 專家：12次中高達9次一天就填息

相關新聞

華邦電今除息 盤中填息逾7成

台股今（20）日開低於平盤附近震盪，華邦電（2344）今進行除息交易，每股配發現金股利1元，參考價26.85元，早盤以2...

文曄股價再攻漲停 站上百元關卡

IC通路商文曄（3036）在收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics）後，未來營運將有望持續擴大，使...

文曄收購 Future 盤中攻漲停 法人看好「增加持股」

今（20）日IC通路商文曄（3036）盤中以100元攻漲停，表現亮眼。法人看好，日前文曄宣布重大收購交易，將以現金38億...

蘋果PCB鏈 旺季加持

蘋果印刷電路板（PCB）概念股回神，受惠蘋果iPhone 15 Pro等系列新品預購熱潮，法人看好相關蘋概PCB旺季營運...

快充商機火爆 偉詮電沾光

蘋果iPhone 15因應歐盟要求，將接口由Lightning改成USB Type-C，同時支援USB-PD快充技術，由...

奇偶 本季毛利率看升

安控廠奇偶（3356）8月營運表現為今年以來最佳，法人估計，在匯兌收益加持下，預期本季毛利率有望優於第2季水準，力守逾4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦