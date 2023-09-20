華邦電今除息 盤中填息逾7成

台股今（20）日開低於平盤附近震盪，華邦電（2344）今進行除息交易，每股配發現金股利1元，參考價26.85元，早盤以27.6元開出，離填息只差一步之遙，盤中填息逾7成。

三星因應記憶體市況不佳，上半年針對 NAND Flash 及 DRAM 減產之後，業界傳出下半年三星除了針對 NAND Flash 減產之外，DRAM 將再度減產，減產主要目標將落在 DDR4 製程，此舉有望帶動 DDR4 市場價格翻揚上漲，華邦電可望因此受惠。

華邦電8月營收64.24億元，月增1.74%，創下近4個月高點，不過與去年相比依舊衰退13.21%；華邦電累計今年前八個月營收490.66億元，年減27.8%。

華邦電表示，儘管當前終端市場需求能見度低，客戶僅下急單，訂單能見度不高，可是隨著庫存去化接近尾聲，工廠產能利用率正在逐步提高。華邦電總經理陳沛銘指出，公司感受到產品如網通、電腦、手機及資料中心及電視端等客戶拉貨都有逐步升高趨勢，預估下半年營運將逐步微幅成長。