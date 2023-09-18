天鈺減資退還現金3.5元後新股上市 一開盤直飆漲停鎖死

天鈺（4961）辦理現金減資，每股退還股東3.5元現金，減資換發新股今（18）日上市，開盤參考價235.5元，一開盤就跳空以258.5元漲停板開出後鎖死，排隊買單超過1,800張。

天鈺辦理現金減資退還股款，減資比35%，減資後實收資本額為12.12億元，股東每股可退還3.5元（即每仟股退還股款3,500元），因應減資換發新股，在9月7日至9月15日停止買賣，減資後新股則在今日上市。

天鈺8月合併營收14.53億元，月增8.3%，年增1.3%，累計前八月合併營收110.72億元，年減22.3%；今年上半年歸屬母公司業主淨利10.02億元，年減55.6%，每股純益5.39元。

天鈺第2季業績終結連六季的下滑，期望希望後續營收不會再往下滑，第1季為今年谷底；第2季平均銷貨天數下降到65.1天，約與2021年第3季相當；在庫存調整告一段落，產業將慢慢回溫下，市場看好下半年營運有機會較上半年優。

玉鈺今日一開盤就衝上漲停258.5元鎖死，盤中成交量逾1,500張，漲停及市價排隊買單超過1,800張。