台積除息 大盤將蒸發24點

經濟日報／ 記者楊淨淳王皓正／台北報導

台積電除息今（14）日登場，將使大盤點數蒸發約24.93點，昨日市場棄息賣壓湧現，且加權指數上檔遭逢月線反壓，漲點收斂並壓低漲幅，集中市場僅碎步向上收紅；反觀櫃買指數，則由高價權值股帶動，拉出長紅日K棒、強勢收復短期均線。

台積電今日除息，發行市值將減少約777億元，將影響大盤約24.93點；除了台積電之外，卜蜂、華豐、桂盟、鈺齊-KY等五檔個股也將於今日除息，將影響大盤約25.71點。

蘋果iPhone 15新機昨日凌晨亮相，不過蘋概股回檔、台積電翻黑，使台股早盤強勢的漲點不斷收斂，盤中甚至數度翻黑，終場僅以小漲8點收市。櫃檯指數表現昨天則相對強勢，終場上漲2.05點，漲幅0.96%，收在215.09點的全日最高點，成交量637.6億元，月線轉為上揚，帶來短線上的支撐力道。

綜合華南投顧董事長儲祥生、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總黃文清等名師看法，現階段市場情緒偏向觀望，在缺乏美股的帶動下，台股呈量縮盤整格局。

指數自8月10日跌破季線以來，持續於半年線與季線間盤整，後續需關注美股走勢、CPI公布與市場預期的差距，以及下周四的利率決策會議。

台積電 除息

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