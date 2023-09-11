台灣大營收／電信持續成長 前8月每股稅後純益2.77元

台灣大哥大（3045）8月份自結合併營收145.6億元，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為29.5億元，稅後純益10.5億元，每股稅後純益0.37元，累計前八個月自結合併營收1,154億元，年增6.8%，EBITDA為235億元，年增2.3%，營業利益117.2億元，年增3.5%，稅後淨利為78.1億元，年增2.1%，稅後EPS為2.77元。

台灣大指出，智慧型手機月租用戶ARPU創5G服務推出後新高，8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%，加上固網服務穩定挹注成長，電信服務營收已連三月站穩41億元水準，為2019年1月以來新高，年增率達7.3%，帶動8月份電信營業利益較去年同期成長7.2%，合併稅後淨利較去年成長10%。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，除漫遊服務與遊戲代理營收表現亮眼外，台灣大持續推廣獨門專案，包括OP響樂生活、mo幣多、好速成双、Disney+等，占智慧型手機月租用戶比例已超過22%，除帶動資費組成優化，亦有效提高用戶黏著度，8月月租用戶月退租率僅0.63%，繼今年2月份再創歷史新低。

台灣大強調，推動ESG永續發展，持續以國際級標準自我要求，已通過條件更嚴苛的SBTi 2050 Net-zero審查，為全亞洲第一家獲此國際審查通過的科技電信公司。以「控制升溫1.5°C內」為情境，設定2030年為近期目標，規劃逐步汰除燃油車輛、提升能源使用效率及積極投入使用再生能源，使範疇一與範疇二的溫室氣體排放量，較基準年減少42%；中期在2040年，達成減碳90%目標；長期若有需要，將以碳權、碳捕捉封存等方式，中和剩餘碳排，預計於2050年達成淨零碳排。

此外，台灣大指出，結合科技力，科技賦能ESG永續發展，榮獲國內指標性永續評比肯定，獲頒「天下永續公民獎」大型企業組第5名、「天下永續人才發展獎」服務業組第3名、新北市政府「友善家庭暨工作平等」最高榮譽。台灣大也運用ICT核心能力，致力提供企業ESG綠色創新解方，啟動「綠巨人計畫」，推出全台電信唯一之綠色機房訂閱服務–「Smart IT管家」，以及「碳盤查」、「能源管理」兩大一站式管理服務，透過雲端數位工具，提供企業從碳盤查到碳減量，一站式ESG解決方案，單一企業年減碳量將高達280公噸。